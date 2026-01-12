Sky: Timo Werner detaljer från MLS-klubb

Timo Werner ser ut att lämna RB Leipzig.

Tysken är nära att gå tillS an Jose Earthquakes.

Det rapporterar den tyska Sky-journalisten Florian Plettenberg.

Foto: Bildbyrån

Timo Werner återvände till RB Leipzig efter en misslyckad sejour i Tottenham i fjol. Väl i den tyska klubben lossnade det inte för anfallaren och han har endast gjort tre ligaframträdanden den här säsongen.

Nu rapporterar den tyska Sky Sports.journalisten att Werner är detaljer från en övergång till San Jose Earthquakes i MLS. Affären uppges inte bli något problem då tyskens kontrakt löper ut efter säsongen.

Timo Werner har tidigare spelat för Chelsea och Stuttgart.