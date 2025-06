Sky: United har siktet inställt på Ekitike

Hugo Ekitike ryktas till flera Premier League-klubbar.

Nu uppges Manchester United ha fransmannen som högsta prioritering.

Det rapporterar tyska Sky-journalisten Florian Plettenberg.

Hugo Ekitike storspelar i sitt Eintracht Frankfurt och har därmed fått ögonen på sig från bland annat Liverpool, Chelsea och Manchester United.

Tidigare uppgavs fransmannen vara nära en övergång till Liverpool i samband med att Newcastle valt att inte släppa Alexander Isak.

Nu rapporterar den tyska Sky-journalisten Florian Plettenberg att Manchester United prioriterar den franska succéanfallaren. Detta eftersom de fortfarande letar efter en tydlig forward.

🚨🔴 Manchester United want to sign Hugo #Ekitike regardless of Matheus Cunha, as they are still looking for a proper number 9. #MUFC

Liverpool remain fully in the race, Chelsea are also still involved.

No agreements or decisions yet. Club-to-club talks between Man United and… pic.twitter.com/5vImKzFmtA

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) June 15, 2025