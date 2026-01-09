Sosseh uppges aktuell för utlandsflytt: ”En supertalang”

Gibril Sosseh har gjort stor succé med Kalmar FF.

Enligt Expressen är 18-åringen nu aktuell för en flytt från Sverige.

– Det finns ingenting att kommentera kring det, säger sportchef Mats Winblad till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Efter att Kalmar FF har tagit steget upp till allsvenskan igen kan en av de mer framstående spelarna från fjolåret vara på väg bort.

Detta i form av Gibril Sosseh som Expressen skriver är aktuell för en utlandsflytt då flera klubbar ska ha sett honom på plats.

Två av klubbarna som sägs rycka i 18-åringen från Gambia är Slavia Prag och MLS-klubben Philadelphia Union – som båda uppges vilja värva talangen i januari.

Kring det väljer Kalmar FF:s sportchef Mats Winblad att bemöta med följande ord:

– Det finns ingenting att kommentera kring det, säger han till FotbollDirekt.

Har ni kontaktats av någon av de nämnda klubbarna?

– Det kommenterar jag inte heller.

Hur skulle du beskriva Sosseh och hans utveckling i Kalmar FF?

– Den är fantastisk skulle jag säga. Han är en supertalang som har tagit stora kliv och kommer att ta ännu mer kliv framåt. Han är en väldigt härlig kille och en väldigt bra fotbollsspelare.

Är det aktuellt för er att sälja honom redan i vinter?

– Det blir en hypotetisk fråga och det får man ta den dag det finns något att ta ställning till, avslutar Winblad.

Totalt sett står Gibril Sosseh noterad för spel i 26 matcher med Kalmar FF – som han har kontrakt med fram till slutet av 2029.