Spansk media: Barcelona intensifierar jakten på van de Ven

Barcelona uppges vara ute efter en ny mittback under sommaren.

Då har man riktat blickarna mot England och huvudstaden London.

Detta då man har intensifierar jakten på Tottenhams Micky van de Ven.

Foto: Bildbyrån

Den nederländska mittbacken Micky van de Ven, 24, har spelat för Tottenham Hotspur sedan sommaren 2023 och står totalt sett noterad för spel i 85 matcher för Premier League-klubben.

Nu ser dock mycket ut att tala för att mittbacken lämnar ett krisande Spurs efter säsongen.

Enligt spanska Sport har FC Barcelona haft ögonen på 24-åringen i flera månader och sportchefen Deco sägs även se van de Ven som en intressant profil för Hansi Flicks lag.

Skulle det bli så att ”Barca” gör ett försök att värva honom uppger tidningen att nederländaren håller den spanska giganten före flera andra klubbar.

Däremot ska Inter-mittbacken Alessandro Bastoni fortsatt vara FC Barcelonas prioritet för en mittbacksvärvning i sommar.

Micky van de Vens kontrakt med Tottenham sträcker sig fram till sommaren 2029. Spurs är just nu det femte sämsta laget i Premier League.