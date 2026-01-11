Vinicius Júniors framtid i Real Madrid fortsätter att vara omskriven.

Nu kan han vara föremål för en flytt till Chelsea – i det fall att han inte förlänger sitt kontrakt.

Enligt spanska Fichajes har London-klubben lagt ett bud på 150 miljoner euro på stjärnan.

Foto: Alamy

Turerna kring Vinicius Junior har pågått länge. Brassen uppges känna sig missnöjd i Real Madrid och har fått kritik av lagets supportrar. Samtidigt gör rapporter gällande att den spanska klubben vill behålla honom.

Om ”Vini Jr” skulle lämna Real Madrid, och alltså inte förlänga det avtal som löper ut sommaren 2027, finns det flera klubbar som vill värva yttern.

Tidigare uppgifter har gjort gällande att både Paris Saint-Germain, Arsenal och flera saudiarabiska klubbar har visat ett genuint intresse. Nu ska dock en annan klubb ha tagit ”pole position” vad gäller en eventuell värvning av stjärnan.

Det är Chelsea som, enligt spanska Fichjaes, ska vara beredda att lägga ett första bud på Júnior. Det handlar om 150 miljoner euro, eller 1,6 miljarder kronor, och skulle göra honom till en av historiens dyraste spelarköp. Ett sådant blir dock aktuellt om stjärnan inte förlänger sitt utgående avtal.

Totalt sett står Vinicius Júnior noterad för spel i 348 matcher med ”Los Blancos” där han har gjort 111 mål och 94 assist.