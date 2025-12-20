Spansk media: Goretzka aktuell för storklubben

Leon Goretzka har varit Bayern München trogen sedan 2018.

Nu kan han flytta till Atletico Madrid.

Det uppger spanska AS.

Foto: Bildbyrån

Det var under sommaren 2018 som Leon Goretzka, 30, skrev på för Bayern München och lämnade Schalke 04.

Sedan dess har den tyske mittfältaren spelat 286 matcher för den tyska giganten och vunnit massor av titlar.

Nu kan dock kapitlet i München vara på väg mot sitt slut. Enligt spanska AS är nämligen Goretzka aktuell för en flytt till Spanien.

Tidningen uppger att Atletico Madrid är intresserat av att värva mittfältaren inför nästa säsong. Då 30-åringens avtal löper ut under sommaren kan han alltså värvas som bosman.

Vidare sägs både Goretzka och hans agentur vara medvetna om intresset från ”Los Colchoneros”, och ska inte utesluta en flytt till dem.