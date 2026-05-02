JUST NU: Nordic United nollade Ljungskile
Ljungskile tog emot Nordic United i superettan.
Matchen slutade 2–0 till gästerna.
Under lördagen ställdes nykomlingarna Ljungskile SK och Nordic United emot varandra i superettans femte omgång.
Efter en mållös första halvlek var det gästerna från Södertälje som tog ledningen i den 74:e minuten genom Aziz Harabi. Sex minuter senare utökade Shergo Shhab till 2–0, vilket blev slutresultatet.
Nordic United ligger på nio poäng efter fem spelade matcher.
