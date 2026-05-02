Så startar Sirius och Kalmar FF

Serieledaren IK Sirius tar emot nykomlingen Kalmar FF.

Nu har startelvorna presenterats.

IK Sirius har fått en flygande start på säsongen i allsvenskan. Uppsalaklubben har efter de fem inledande matcherna ännu inte förlorat. Under lördagen ställs Sirius mot Kalmar FF som tog sin första trepoängare för säsongen senast mot Elfsborg.

Sirius-tränaren Andreas Engelmark väljer att starta med en väntad elva. Joakim Persson och Mathias Nartey utgår samtidigt som Victor Eriksson och Neo Jönsson startar.

Kalmars tränare Toni Koskela ställer upp med samma elva som i matchen mot Elfsborg.

Avspark är 15.00.

Startelvor:

IK Sirius: Celic – Rönnlöf Castegren, Soumah, Anker, Krusnell – Svensson, Heier, Lindberg – Jönsson, Ure, Bjerkebo

Kalmar FF: Kindberg – Jansson, Saetra, Dari, Larsson – Hallberg, Gojani, Chourak, Olusanya – Rosenqvist, Sagoe Junior