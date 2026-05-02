Skadeoro inför derbyt: ”Han är inte aktuell”

Gais har åkt på en ny spelarskada.

Målvakten Andreas Hermansen klev av träning och missar derbyt mötet med Örgryte IS.

– Han är inte aktuell för derbyt, säger Gais-tränaren Fredrik Holmberg till Fotbollskanalen.

Gais har haft en mardrömsstart på säsongen. Fjolårstrean har inlett med fem matcher utan seger. Dessutom saknas stjärnduon Gustav Lundgren och Kevin Holmén med långtidsskador.

Inför söndagens derby mot Örgryte bekräftar huvudtränaren Fredrik Holmberg en ny skadesmäll och nu rör det sig om målvakten Andreas Hermansen.

– Han är inte aktuell för derbyt i morgon. De vill kolla hans knä ordentligt, säger Fredrik Holmberg till Fotbollskanalen.

Dansken kan ersättas av Gais-profilen Mergim Krasniqi som är tillbaka efter en skadefrånvaro.

– Det är tråkigt för Andreas, men väldigt kul för Mergim som längtat och väntat på detta.

Matchen mellan Gais och Öis startar 16.30 på söndag.