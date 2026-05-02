Kanutte derbyhjälte – när MFF sänkte Rosengård

FC Rosengård ställdes mot Malmö FF under lördagen.

MFF vann derbyt efter ett mål av Sara Kanutte.

Under lördagen drabbade FC Rosengård och Malmö FF samman i ett Malmöderby i damallsvenskan.

Det var hemmalaget Rosengård som var närmast att ta ledningen i den första halvleken efter att Tilde Björklund träffat stolpen med ett skott. Några minuter senare satte även Anastasia Pobegaylo bollen i målramen.

I den andra halvleken växte MFF och efter dryga 70 minuter spelade Tuva Skoog ett inlägg som Sara Kanutte nådde högst på och satte 1–0 till MFF.

Segern blev Malmö FF:s tredje raka mot Rosengård.