Kanutte derbyhjälte – när MFF sänkte Rosengård
FC Rosengård ställdes mot Malmö FF under lördagen.
MFF vann derbyt efter ett mål av Sara Kanutte.
Under lördagen drabbade FC Rosengård och Malmö FF samman i ett Malmöderby i damallsvenskan.
Det var hemmalaget Rosengård som var närmast att ta ledningen i den första halvleken efter att Tilde Björklund träffat stolpen med ett skott. Några minuter senare satte även Anastasia Pobegaylo bollen i målramen.
I den andra halvleken växte MFF och efter dryga 70 minuter spelade Tuva Skoog ett inlägg som Sara Kanutte nådde högst på och satte 1–0 till MFF.
Segern blev Malmö FF:s tredje raka mot Rosengård.
