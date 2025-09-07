Spansk media: Julián Álvarez vill till FC Barcelona

Han lyckades inte slå igenom i Manchester City – men har gjort det i Atletico Madrid.

Nu vill däremot Julián Álvarez byta Madrid mot Barcelona.

Det uppger spanska Fichajes.

Foto: Bildbyrån

Det var under sommaren 2024 som Julián Álvarez, 24, lämnade England och Manchester City för spel i Atletico Madrid.

Sedan dess har den argentinska forwarden spelat 60 matcher i vilka han har gjort 30 mål och åtta assist.

Tidigare har det rapporterats om att FC Barcelona är intresserade av 24-åringen. Nu skriver Fichajes att Álvarez själv vill till den katalanska klubben.

Álvarez uppges ha siktet inställt på en flytt till Barcelona – och vill att den sker nästa sommar.

Julián Álvarez kontrakt med Atlético Madrid sträcker sig fram till sommaren 2030.