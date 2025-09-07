Spansk media: Julián Álvarez vill till FC Barcelona
Han lyckades inte slå igenom i Manchester City – men har gjort det i Atletico Madrid.
Nu vill däremot Julián Álvarez byta Madrid mot Barcelona.
Det uppger spanska Fichajes.
Det var under sommaren 2024 som Julián Álvarez, 24, lämnade England och Manchester City för spel i Atletico Madrid.
Sedan dess har den argentinska forwarden spelat 60 matcher i vilka han har gjort 30 mål och åtta assist.
Tidigare har det rapporterats om att FC Barcelona är intresserade av 24-åringen. Nu skriver Fichajes att Álvarez själv vill till den katalanska klubben.
Álvarez uppges ha siktet inställt på en flytt till Barcelona – och vill att den sker nästa sommar.
Julián Álvarez kontrakt med Atlético Madrid sträcker sig fram till sommaren 2030.
