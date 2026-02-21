Sportchefen bekräftar: Andersson klar för Nordic United

Elias Andersson till Nordic United.

Det bekräftar klubbens sportchef Dejan Garaca.

– Kul att vi kunde ro det i land, säger han till LT.

Foto: Bildbyrån

Elias Andersson, 30, kommer att återvända till svensk fotboll. Den tidigare Djurgården- och Mjällby-spelaren är klar för Nordic United i superettan.

Det bekräftar klubbens sportchef Dejan Garaca till LT.

– Kul att vi kunde ro det i land. Ett statement för oss som klubb, säger Garaca till tidningen och fortsätter:

– Jag har spelat mot Elias några gånger genom åren och vet vad han går för. Sedan hörde jag via gemensamma vänner som sa att han ville vara kvar i Stockholm. Det är egentligen enda sättet för oss. Jag tog kontakt och sa att vi var intresserade, att vi inte är den största klubben med de största ekonomiska musklerna, men att vi fanns om det passade hans familjesituation.

Vänsterbacken lämnade Djurgården 2023 för spel i Lech Poznan. Han har senare varit på lån i danska Viborg och Randers.

Elias Andersson har även representerat IK Sirius, Varbergs Bois och Helsingborg i Sverige.