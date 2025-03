Sportchefen bekräftar: Manasse Kusu aktuell för flytt

Manasse Kusu ser ut att vara på väg bort från Mjällby AIF.

Sportchef Hasse Larsson bekräftar att 23-åringen är aktuell för en utlåning.

– Vi tittar på en eventuell utlåning, säger han till Fotbollskanalen.

Mjällby AIF plockade in Manasse Kusu från Östers IF i somras.

Under hösten blev det dock bara fem allsvenska framträdanden för 23-åringen och nu kan han vara på väg bort från Blekingeklubben.

Sportchef Hasse Larsson bekräftar nämligen nu att en utlåning är aktuell.

Smålandsposten har nyligen också rapporterat om intresse från Helsingborgs IF och Landskrona Bois.

– Det är väl så att han inte är riktigt nöjd med speltiden som han har fått, så vi tittar på en eventuell utlåning. Det är några klubbar som är intresserade av honom, men vi behöver inte säga klubbar. Helsingborg har inte varit intresserat, men Landskrona och fler än dem, säger Larsson till Fotbollskanalen.