Stahre: ”Jag har fått konkreta bud”

Mikael Stahre klev in som nu huvudtränare för Stabæk i somras.

Han kan tänka sig att förlänga med klubben – samtidigt som han har andra bud.

– Jag har fått konkreta bud, men var och på vilken nivå vill jag inte kommentera, säger han till norska Budstikka.

Den norska klubben säkrade nyligen kontraktet under Stahres ledning och frågan nu är vad som väntar för 50-åringen.

Han berättar själv nu att han kan tänka sig att stanna i klubben, samtidigt som han fått andra erbjudanden. Stahres nuvarande kontrakt med den norska klubben sträcker sig säsongen ut.

Klubbens vd, Stian Sunde, menar på att Stahre är en av flera kandidater man kommer att diskutera med.