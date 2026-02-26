Stjärnan blir kvar – trots stort intresse efter succén

Marcus Rafferty har gjorts aktuell för en flytt i vinter.

Nu bekräftar dock stjärnan att han kommer att stanna i Degerfors.

– Jag blir kvar och jag har varit ganska inställd på att jag ska vara kvar, säger han till KT-Kuriren.

Foto: Bildbyrån

Marcus Rafferty imponerade stort i det Degerfors IF som höll sig kvar i allsvenskan ifjol.

Under vintern har det ryktats om stort intresse från såväl allsvenska klubbar som utländska klubbar för Degerfors-stjärnan, men någon flytt kommer det inte att bli. Det bekräftar han själv nu.

– Jag blir kvar och jag har varit ganska inställd på att jag ska vara kvar. Så det är inget som har påverkat mig. Jag tycker att jag har kommit igång bra på försäsongen både spelmässigt och fysiskt, säger han till KT-Kuriren.

Rafferty kom till Degerfors inför fjolårssäsongen och har kontrakt med klubben över 2027. Under sin debutsäsong noterades han för sju mål på 25 matcher i allsvenskan.