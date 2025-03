Stjärnans ord: Arsenal borde värva Mateta

Crystal Palace anfallare Jean-Philippe Mateta ryktas vara på väg till Manchester United.

Det tycker inte den tidigare storspelaren Wayne Rooney vore en bra idé – och ser hellre fransmannen i Arsenal.

– De slår in många bollar i boxen utan att någon är där. Jag är säker på att han skulle hjälpa dem, säger Rooney till BBC Sports.

Manchester United är, enligt uppgifter, på jakt efter en ny anfallare. Detta då tränare Ruben Amorim inte sägs vara nöjd med Joshua Zirkzee och Rasmus Højlunds prestationer under säsongen.



Ett alternativ på positionen skriver The Mirror är Crystal Palace anfallare Jean-Philippe Mateta som United sägs ha tydligt på sin radar.



Den tidigare Manchester United-giganten Wayne Rooney tycker dock att Mateta skulle passa bättre i London, och Arsenal.



– Jean-Philippe Mateta är en stor och stark kille som gör många mål, säger Rooney till BBC Sport och fortsätter:



– Utifrån att ha sett Arsenal de senaste matcherna i Premier League slår de in många bollar i boxen utan att någon är där. Jag är säker på att han skulle hjälpa dem på det sättet.



Enligt The Mirror ska United-scouter se Mateta som en perfekt spelare i Amorims 3-4-2-1-formation och sägs inte kosta mer än 40 miljoner pund, eller drygt 500 miljoner kronor.



I Crystal Palace står Jean-Philippe Mateta noterad för 15 mål på 33 tävlingsmatcher denna säsong.