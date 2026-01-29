Prenumerera

Foto: Bildbyrån

Transferfönstret är öppet – då stänger stor-ligorna

Fredrik de Ron
Webbredaktör
Det svenska vinterfönstret är öppet.
Från och med den 29 januari 2026 får de svenska klubbarna registrera sina nyförvärv.

Foto: Bildbyrån

I dag, torsdag den 29 januari, markerar starten för den svenska Silly Season-perioden. Först i dag öppnar det svenska transferfönstret och klubbarna i allsvenskan, superettan och damallsvenskan får börja registrera sina vinterförvärv inför tävlingssäsongen 2026.

Även om flera profilerade värvningar redan har anslutit till de svenska klubbarna blir nyförvärven först i dag registrerade officiellt och de får därmed börja representera sina nya klubbar i tävlingsmatcher.

Det svenska vinterfönstret är betydligt längre än för de internationella ligorna, som alla har öppet i runt en månad. I Sverige får klubbarna däremot fortsätta att värva nya spelare hela vägen fram till den 25 mars, vilket är strax innan allsvenskan 2026 drar i gång.

Tio svenska vintervärvningar

  1. Jovan Milosavljevic, Malmö FF
  2. Amel Mujanic, AIK
  3. Rasmus Alm, Örgryte
  4. Max Larsson, Djurgården
  5. Robin Wallinder, Mjällby AIF
  6. Kristian Lien, Djurgården
  7. Ibrahim Cissé, AIK
  8. Thomas Isherwood, Elfsborg
  9. Gustav Lindgren, BK Häcken
  10. Villiam Granath, Mjällby AIF
260112 Jovan Milosavljevic intervjuas efter en fotbollsträning med Malmö FF den 12 januari 2026 i Sotogrande.
Foto: Bildbyrån

Då är det svenska transferfönstret öppet

VinterfönstretSommarfönstret
29 januari – 25 mars8 juli – 29 augusti

Då stänger de internationella ligorna

Medan Sveriges transferfönster precis har öppnats är flera internationella ligor i slutspurten av januarifönstret.

I England (Premier League), Tyskland (Bundesliga) och Frankrike (Ligue 1) har fönstret varit öppet sedan den 1 januari 2026, medan Spanien (La Liga) och Italien (Serie A) öppnade upp för nyförvärv den 2 januari. I samtliga av ”topp fem-ligorna” stänger fönstret igen på måndag den 2 februari 2026, medan några mindre ligor har öppet aningen längre.

LandVinterfönstret
England1 januari – 2 februari
Tyskland1 januari – 2 februari
Frankrike1 januari – 2 februari
Spanien2 januari – 2 februari
Italien2 januari – 2 februari
Nederländerna2 januari – 2 februari
Portugal2 januari – 3 februari
Belgien6 januari – 2 februari
Danmark1 januari – 2 februari
Finland5 februari – 1 april
Norge30 januari – 27 mars

Samtidigt finns det flera internationella fönster som följer den svenska linjen och håller öppet längre in på våren. Bland annat Finland och Norge har betydligt längre vinterfönster än de internationella storligorna, medan länder som Polen, Bulgarien och Ukraina tillåter värvningar in i februari.

