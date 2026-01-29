Transferfönstret är öppet – då stänger stor-ligorna

Det svenska vinterfönstret är öppet.

Från och med den 29 januari 2026 får de svenska klubbarna registrera sina nyförvärv.

I dag, torsdag den 29 januari, markerar starten för den svenska Silly Season-perioden. Först i dag öppnar det svenska transferfönstret och klubbarna i allsvenskan, superettan och damallsvenskan får börja registrera sina vinterförvärv inför tävlingssäsongen 2026.

Även om flera profilerade värvningar redan har anslutit till de svenska klubbarna blir nyförvärven först i dag registrerade officiellt och de får därmed börja representera sina nya klubbar i tävlingsmatcher.

Det svenska vinterfönstret är betydligt längre än för de internationella ligorna, som alla har öppet i runt en månad. I Sverige får klubbarna däremot fortsätta att värva nya spelare hela vägen fram till den 25 mars, vilket är strax innan allsvenskan 2026 drar i gång.

Tio svenska vintervärvningar

Jovan Milosavljevic, Malmö FF Amel Mujanic, AIK Rasmus Alm, Örgryte Max Larsson, Djurgården Robin Wallinder, Mjällby AIF Kristian Lien, Djurgården Ibrahim Cissé, AIK Thomas Isherwood, Elfsborg Gustav Lindgren, BK Häcken Villiam Granath, Mjällby AIF

Då är det svenska transferfönstret öppet

Vinterfönstret Sommarfönstret 29 januari – 25 mars 8 juli – 29 augusti

Då stänger de internationella ligorna

Medan Sveriges transferfönster precis har öppnats är flera internationella ligor i slutspurten av januarifönstret.

I England (Premier League), Tyskland (Bundesliga) och Frankrike (Ligue 1) har fönstret varit öppet sedan den 1 januari 2026, medan Spanien (La Liga) och Italien (Serie A) öppnade upp för nyförvärv den 2 januari. I samtliga av ”topp fem-ligorna” stänger fönstret igen på måndag den 2 februari 2026, medan några mindre ligor har öppet aningen längre.

Land Vinterfönstret England 1 januari – 2 februari Tyskland 1 januari – 2 februari Frankrike 1 januari – 2 februari Spanien 2 januari – 2 februari Italien 2 januari – 2 februari Nederländerna 2 januari – 2 februari Portugal 2 januari – 3 februari Belgien 6 januari – 2 februari Danmark 1 januari – 2 februari Finland 5 februari – 1 april Norge 30 januari – 27 mars

Samtidigt finns det flera internationella fönster som följer den svenska linjen och håller öppet längre in på våren. Bland annat Finland och Norge har betydligt längre vinterfönster än de internationella storligorna, medan länder som Polen, Bulgarien och Ukraina tillåter värvningar in i februari.