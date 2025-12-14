Evelyn Ijeh gör storsuccé i Milan.

I en exklusiv intervju med FotbollDirekt berättar Sky Sports-journalisten Ginaluca Di Marzio om svenskans framtid.

– De vill inte sälja henne, säger han.

Foto: Alamy

Fyra mål och två assist på åtta ligamatcher i Serie A. Svenska Evelyn Ijeh, 24, har exploderat i Italien och öser in poäng för sitt Milan.

Den svenska stjärnan, med en bakgrund i bland annat BK Häcken och Växjö DFF, har vuxit ut till en riktig toppspelare sedan hon anslöt från Tigres i Mexiko och blivit en del av det svenska damlandslaget under förbundskaptenen Tony Gustavsson.

I en exklusiv intervju med FotbollDirekt berättar transfergurun och Sky Sports-reportern Gianluca Di Marzio om Ijehs framfart i den italienska högstaligan.

– Jag tror inte att hon kommer att lämna AC Milan alls, säger Di Marzio.

Di Marzio. Foto: Alamy

– Hon gör det väldigt bra. AC Milan vill stärka sin klubb, så de vill inte sälja henne, även om några av de stora klubbarna i Tyskland är intresserade av henne, fortsätter han.

Vilka tyska klubbar som är intresserade av Evelyn Ijeh är ännu okänt, men att det skulle bli en flytt redan i vinter utesluter Gianluca Di Marzio helt.

– AC Milan vill behålla henne eftersom hon är en av deras bästa spelare, säger transferexperten.

Milan ligger på femteplats i Serie A efter åtta omgångar.