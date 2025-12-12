Trots megaknallen i Spanien – FCK kan sparka sin tränare

I onsdags chockade FC Köpenhamn hela fotbollseuropa genom att bortabesegra spanska ligatrean Villareal.

Ändå kommer uppgifter om att den danska storklubben vill göra en tränarbyte.

Foto: Bildbyrån

I den 90:e minuten avgjorde Andreas Cornelius med sitt 3-2-mål borta mot Villareal i veckans Champions League-runda.

En jätteskräll, förstås. Men allt verkar ändå inte frid och fröjd i FC Köpenhamn.

För enligt Bold finns planer i huvudstadsklubben på att göra sig av med tränaren Jacob Neestrup i vinter. I ligan går det nämligen tungt där givne förhandsfavoriten först placerar sig på en femteplats.

Enligt samma tidning blir det dock dyrt att sparka tränaren med ett kontrakt på 3,5 år kvar. Över 40 miljoner hade FCK behövt punga ut i avgångsvederlag till Neestrup.

Fortsättning följer…