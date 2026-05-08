Uppgifter: 20-åringen jagas av PL-klubbar

Victor Froholdt gör succé i Porto och är ligasegrare.

Nu har flera klubbar fått upp ögonen för talangen.

Porto vann portugisiska ligan och den 20-åriga talangen Victor Froholdt gjorde succé på mittfältet.

Hans insatser har gjort att flera klubbar är intresserade av att värva dansken.

Tidigare uppgifter från Bold upgger att Arsenal, Liverpool och Newcastle är intresserade.

Nu kommer nya uppgifter från Correio da Manhã om att Chelsea också är intresserade. Uppgifterna gr också gällande att Porto kräver 85 miljoner euro, vilket motsvarar 923 miljoner kronor.

Hans kontrakt sträcker sig till sommaren 2030.