Uppgifter: 27-åringen inte en del av Milans planer

Youssouf Fofana, 27, har fått mycket förtroende i Milan.

Nu kommer transferjournalisten Nicolò Schira med nya uppgifter.

Fransmannen är inte en del av Milans planer kommande säsong.

Foto: Bildbyrån

Youssouf Fofana har haft en bra säsong i Milan och fått mycket förtroende med totalt 18 av 24 starter i ligan.

Nu rapporterar transferjournalisten Nicolò Schira att 27-åringen kan lämna Milan i sommar. Uppgifterna gör gällande att fransmannen inte längre är en del av Max Allegris framtidsplaner och att det är aktuellt med en försäljning av Fofana.

Youssouf Fofana står noterad för 76 matcher för klubben. .