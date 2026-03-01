Uppgifter: Achraf Dari till Malmö FF

Achraf Dari, 26, kan vara nära en flytt.

Enligt sajten Foot Africa är Dari överens med MFF.

Foto: Bildbyrån

Den 26-årige mittbacken spelar till vardags i den egyptiska klubben Al Ahly. Achraf Dari försökte, enligt uppgifter från sajten Foot Africa, bryta kontraktet med klubben men det gick inte på grund av släpande löner vilket omöjliggjorde ett brutet avtal.

Dari är bortplockad från truppen och enligt sajtens uppgifter är Dari nu överens med Malmö FF. Det ska röra sig om ett lån som sträcker sig över hela säsongen.

Al Ahly kommer stå för löneskillnaden för att möjliggöra övergången.