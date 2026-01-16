Uppgifter: Adi Nalic klar för ny klubb

Adi Nalic har varit klubblös sedan i somras.

Nu ser han dock ut att ha snart gjort klart med en ny klubb.

Nalic uppges vara klar för Zrinjski Mostar.

Foto: Bildbyrån

Den förre Malmö FF– och Hammarby-spelaren Adi Nalic har varit klubblös sedan han lämnade nederländska Almere City i somras.

Nu uppges han dock ha gjort klart med en ny klubb.

Transfer-journalisten Lorenzo Lepore rapporterar nämligen att Nalic är klar för Zrinjski Mostar.

Zrinjski Mostar ligger på andraplats i den bosniska ligan.

Enligt uppgifterna ska Nalic även ha varit aktuell för Zeljeznicar, som ligger femma i den bosniska ligan.

