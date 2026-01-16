Uppgifter: Adi Nalic klar för ny klubb
Adi Nalic har varit klubblös sedan i somras.
Nu ser han dock ut att ha snart gjort klart med en ny klubb.
Nalic uppges vara klar för Zrinjski Mostar.
Den förre Malmö FF– och Hammarby-spelaren Adi Nalic har varit klubblös sedan han lämnade nederländska Almere City i somras.
Nu uppges han dock ha gjort klart med en ny klubb.
Transfer-journalisten Lorenzo Lepore rapporterar nämligen att Nalic är klar för Zrinjski Mostar.
Zrinjski Mostar ligger på andraplats i den bosniska ligan.
Enligt uppgifterna ska Nalic även ha varit aktuell för Zeljeznicar, som ligger femma i den bosniska ligan.
