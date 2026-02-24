Uppgifter: AIK nära att värva från Molde

AIK stärker upp i försvaret.

”Gnaget” är överens med norska Molde om Casper Øyvann.

Det rapporterar Aftonbladet.

Foto: Bildbyrån

AIK har blivit av med mittbacken Filip Benkovic. Nu uppges ”Ganget” ha hittat en ersättare till den kroatiske försvararen.

Enligt Aftonbladet har AIK kommit överens med norska Molde om Casper Øyvann. Tidningen uppger att båda parterna är överens och att 26-åringen presenteras inom kort.

Därtill ska Øyvann, enligt Aftonbladet, ha varit på palts hos AIK för att genomgå den obligatoriska läkarundersökningen.

Øyvann har tillhört Molde sedan 2023 och noteras för fem assist på 65 framträdanden.