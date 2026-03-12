Uppgifter: AIK plockar in FCK-tränare

AIK förstärker tränarstaben.

Sergio Almenara från FC Köpenhamn plockas in.

Det rapporterar Tipsbladet.

Foto: Bildbyrån

AIK ser ut att göra klart med ytterligare en spanjor. Huvudtränaren José Riveiro väntas, enligt Tipsbladet, återförenas med FCK:s Sergio Almenara. Den spanska duon arbetade tillsammans i Orlando Pirates och Inter Åbo.

Tipsbladet uppger att Almenara kommer att flytta till Sverige och AIK just för att Riveiro är ny huvudtränare. Därtill vill han komma närmare sin familj som bor i Finland.

Almenara uppges vara på plats i ”Gnaget” i tid till den allsvenska premiären.

45-åringen kommer senast från en tränarroll i FC Köpenhamn samt att ha varit assisterande tränare till Finlands förbundskapten Jacob Friis.