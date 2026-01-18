Uppgifter: Ajax lånar in Oleksandr Zintjenko

Oleksandr Zintjenko har inte fått det att lyfta under tiden i Arsenal.

Nu ser han ut att byta England mot Nederländerna – för ett lån till Ajax.

Det rapporterar bland annat Telegraaf-journalisten Mike Verweij.

Foto: Bildbyrån

Under sommaren lämnade ukrainaren Oleksandr Zintjenko, 29, Arsenal för ett lån till Nottingham Forest. Där har dock vänsterbacken kämpat med speltid och ser nu ut att lämna Premier League-klubben i förtid.

Detta för ett nytt lån, till Nederländerna och storklubben Ajax.

Det rapporterar åtminstone Telegraaf-journalisten Mike Verweij som skriver att en flytt är nära förestående. Senare under söndagen tillförde även transferspecialisten Fabrizio Romano ny information till det hela.

Detta då han menar att de sista detaljerna har rotts i hamn och att Zintjenko är klar för spel i Ajax under våren. Lägg där till att storklubben väntas stå för hela Arsenal-spelarens lön.

Under den pågående säsongen har Oleksandr Zintjenko spelat tio matcher för sitt Nottingham Forest. Hans avtal med ”The Gunners” löper ut under sommaren.