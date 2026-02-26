Uppgifter: Allegri kan lämna Milan redan i sommar

Massimiliano Allegri återvände till AC Milan i somras.

Efter bara en säsong så kan han komma att lämna storklubben.

Detta rapporteras det om i Italien.

Den tidigare succétränaren Massimiliano Allegri återvände till AC Milan inför den här säsongen och bortsett från ett par onödiga poängtapp nu de senaste veckorna så har 58-åringen fått klubben på rätt bana igen.

Trots det kan han komma att lämna Milanoklubben efter bara en säsong.

Sportitalia rapporterar nämligen att Allegri tänker över sin framtid och att han kan komma att tacka för sig.

Han uppges bland annat vara missnöjd klubbens sportsliga ledning i förhållande till vad klubben gjort på transfermarknaden.

Allegris kontrakt med Milan sträcker sig fram till sommaren 2027.