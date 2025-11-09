Uppgifter: Allsvenska klubbar vill värva Tomas Kalinauskas
Djurgården, Gais och Hammarby är intresserade av Burton Albions, Tomas Kalinauskas.
De allsvenska klubbarna vill stärka upp med litauisk landslagsman inför nästa säsong.
Detta enligt Sportbladets uppgifter.
Burtons 25-årige yttermittfältare Tomas Kalinauskas var på lån i Kalmar under sommaren och var en bidragande faktor till uppflyttningen.
Tomas Kalinauskas spelar i dagsläget i Burton Albions i den engelska tredjedivisionen.
Enligt Sportbladets uppgifter har yttern intresse på sig från flera storklubbar i allsvenskan. Hammarby har tagit första kontakten. Även Djurgården och Gais är intresserade av yttern, erfar Sportbladet.
Tomas Kalinauskas har kontrakt med Burton Albion till sommaren 2027.
