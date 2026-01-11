Uppgifter: Arsenal anställer inkastsspecialist

Arsenal har tagit en en specialist i ledarstaben.

Detta i form av Jürgen Klopps tidigare kollega Thomas Grønnemark.

Det dansken själv för Tipsbladet.

Foto: Alamy

Mellan 2018 och 2023 var Thomas Grønnemark anställd som inkasttränare i Liverpool under succémanagern Jürgen Klopp.

Nu ser han ut att ha landat ett nytt jobb, i Premier Leagues just nu bästa lag Arsenal under tränare Mikel Arteta. Det uppger såväl The Times som Grønnemark själv i en intervju med Tipsbladet. Där berättar han att han kommer att arbeta som konsult i London-klubben.

Tidigare i sin karriär har Grønnemark arbetat för klubbar som FC Köpenhamn, FC Midtjylland och belgiska Gent.

Senare idag ställs Arsenal borta mot Portsmouth i FA-cupens tredje omgång.