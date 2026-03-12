Uppgifter: Arsenal ger sig in i jakten om Schade

Arsenal planerar att förstärka offensiven i sommar.

Nu uppges Kevin Schade från Brentford vara ett av namnen på klubbens önskelista.

Foto: Bildbyrån



Enligt uppgifter från CaughtOffside har Arsenal gett sig in i kampen om Brentfords Kevin Schade. Den 24-årige yttern har varit ett eftertraktat namn på transfermarknaden under en längre tid där han den här säsongen står noterad för sju mål och tre assist på 26 matcher i Premier League.

Arsenal sägs vilja förstärka vänsterkanten i anfallet, där Leandro Trossard och Gabriel Martinelli i dagsläget konkurrerar om speltiden.

Den rapporterade prislappen för Schade ligger på omkring 60 miljoner euro (cirka 640 miljoner kronor).

Flera storklubbar uppges följa situationen, däribland Bayern München, Milan, Tottenham Hotspur, Aston Villa och Newcastle.