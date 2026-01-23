Uppgifter: Arsenal har koll på ung talang

Arsenal vill värva för framtiden.

Iago Machado, 16, finns på klubbens radar.

Foto: Bildbyrån

Arsenal blickar mot framtiden. Klubben håller ögonen på den unga försvararen Iago Machado från det brasilianska laget Corinthians, enligt uppgifter från Globo.

En affär är inte aktuell nu utan först i februari 2027 då försvararen fyller 18 år. Men uppgifterna säger att Londonklubben har koll på Machado.

Iago Machado spelar i Corinthians U20-lag men sägs vara en av de bästa talangerna i akademin.