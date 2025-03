Uppgifter: Arsenal har pekat ut Isak som konkret mål

Det skriver Sky Sports-journalisten Florian Plettenberg.

Detta trots att Newcastle har gjort det tydligt att de inte vill sälja svensken.

Det finns knappt en klubb i världen som inte har kopplats ihop med svenske Alexander Isak, 25.



Trots det finns det ett par klubbar som nämns allt mer frekvent. En av dessa är Premier League-konkurrenten Arsenal.



Enligt Sky Sports-journalisten Florian Plettenberg har ”The Gunners” satt upp Alexander Isak som ett tydligt mål för det kommande sommarfönstret. Huruvida något bud kommer att presenteras eller inte står inte klart enligt uppgifterna.



Exakt vad som kommer att hända Alexander Isak i sommar står inte klart. Just nu sitter han på ett kontrakt med Newcastle till och med sommaren 2028 och ”The Magpies” har även gått ut med att de kommer att diskutera ett nytt kontrakt med Isak efter säsongen.



Lägg där till att Daily Mail har gjort gällande att Newcastle inte kommer att sälja någon av sina stora stjärnor under sommaren – oaktat om de slutar på en Champions League-plats eller inte. Spelarna det handlar om sägs vara Alexander Isak, Anthony Gordon och Bruno Guimarães.



Enligt The Telegraph ska Newcastle ha satt en prislapp på omkring två miljarder kronor för Alexander Isak.



Under årets säsong har Isak spelat 32 matcher för sitt Newcastle. På dessa har han gjort 22 mål och fem assist.