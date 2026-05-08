Uppgifter: Arsenal intresserade av Barcola

Bradley Barcola kan lämna Paris Saint-Germain.

Sky Sport rapporterar att tre storklubbar är intresserade av fransmannen.

Paris Saint-Germain är klara för final i Champions League efter att ha slagit ut Bayern München. På bänken fanns då en fransman.

Bradley Barcola fick starta semifinalen på bänken för att släppa fram PSG:s anfallstrio. Men nu kan han lämna Paris.

Enligt uppgifter från Sky Sports så har Arsenal intresse över att säkra upp Bradley Barcola. PSG och Arsenal möts i CL-final vilket gör en eventuell värvning mer speciell. Uppgifterna delger dock att även Barcelona och Liverpool är intresserade av fransmannen.

Barcola har den här säsongen noterats för 12 mål och 7 assist på 45 matcher.