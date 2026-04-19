Uppgifter: Arsenal och Chelsea intresserade av Bergvall

Lucas Bergvall kan lämna Tottenham för London-rivalerna.

Arsenal och Chelsea är intresserade av svensken, det enligt nya uppgifter från CaughtOffside.

Lucas Bergvall anslöt till Tottenham från Djurgården sommaren 2024. Svensken fick omgående en relativt stor roll, och gjorde en assist på elva starter och 16 inhopp i Premier League under debutsäsongen.

Denna säsong har Bergvall haft det tuffare. Han har dragits med skadeproblem och enbart gjort ett mål och tre assist på 20 ligamatcher, varav elva från start.

Under våren har både Sportbladet och The Athletic rapporterat att Chelsea samt Aston Villa visade intresse för mittfältaren redan under januarifönstret.

Nu uppger CaughtOffside att intresset för Lucas Bergvall lever vidare inför sommarens transferfönster.

Enligt uppgifterna överväger även Arsenal och Chelsea att försöka värva talangen inför nästa säsong. Samtidigt sägs Bergvalls nuvarande klubb Tottenham Hotspur inte ha några planer på att sälja honom i sommar – även om det inte utesluts att klubben kan tvingas omvärdera situationen.

Bergvalls kontrakt med Tottenham sträcker sig ända till sommaren 2031.