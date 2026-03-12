Uppgifter: Arsenal och Liverpool jagar tysk talang

Finn Jeltsch, 19. är eftertraktad.

Både Arsenal och Liverpool vill värva Stuttgart-försvararen.

Detta enligt sajten Teamtalk.

Foto: Alamy

Liverpool är på jakt efter en ny mittback. Ibrahim Konaté har på senare tid ryktats bort och nu vill ”The Reds” förstärka på positionen.

Enligt sajten Teamtalk är det Liverpool och ligakonkurrenten Arsenal som jagar Stuttgarts mittback Finn Jeltsch. Teamtalk uppger att PL-lagen leder jakten på 19-åringen men att det dessutom finns intresse från Bayern München.

Stuttgart uppges kräva omkring 50 miljoner euro, vilket motsvarar ungefär 534 miljoner kronor.

Jeltsch noteras för en assist på 30 matcher i Stuttgart den här säsongen. Kontraktet med den tyska klubben sträcker sig till 2030.