Uppgifter: Arsenal och Spurs följer succéanfallare

Samu Aghehowa gör succé i Porto.

Detta har fått större klubbar att få upp ögonen för honom.

Bland annat Tottenham och Arsenal uppges följa honom.

Foto: Bildbyrån

Samu Aghehowa kom till den portugisiska storklubben FC Porto inför fjolårssäsongen och spanjoren gjorde succé direkt.

Totalt blev det 19 mål i ligan på 30 matcher och den här säsongen har han inlett på samma sätt. Hittills står han noterad för sex fullträffar på åtta matcher.

I och med succén i Portugal så har nu större klubbar fått upp ögonen för honom.

Spanska Fichajes rapporterar nämligen att Londonrivalerna Arsenal och Tottenham följer honom. Huvudstadslagen är dock inte ensamma i Premier League om att visa intresse för 21-åringen. Även Newcastle sägs följa spanjoren.

Aghehowa har kontrakt med FC Porto fram till sommaren 2029.