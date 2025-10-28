Uppgifter: Arsenal och Spurs följer succéanfallare
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Samu Aghehowa gör succé i Porto.
Detta har fått större klubbar att få upp ögonen för honom.
Bland annat Tottenham och Arsenal uppges följa honom.
Samu Aghehowa kom till den portugisiska storklubben FC Porto inför fjolårssäsongen och spanjoren gjorde succé direkt.
Totalt blev det 19 mål i ligan på 30 matcher och den här säsongen har han inlett på samma sätt. Hittills står han noterad för sex fullträffar på åtta matcher.
I och med succén i Portugal så har nu större klubbar fått upp ögonen för honom.
Spanska Fichajes rapporterar nämligen att Londonrivalerna Arsenal och Tottenham följer honom. Huvudstadslagen är dock inte ensamma i Premier League om att visa intresse för 21-åringen. Även Newcastle sägs följa spanjoren.
Aghehowa har kontrakt med FC Porto fram till sommaren 2029.
Den här artikeln handlar om: