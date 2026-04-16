Uppgifter: Arsenal redo att sälja – för Gyökeres-konkurrent

Arsenal vill värva Julian Alvarez.

”Gunners” uppges redo att sälja Gabriel Jesus och Kai Havertz för att ha råd med argentinaren.

Det rapporterar sajten CaughtOffside.

Arsenal vill förstärka offensiven. Londonklubben är en av flera som visar intresse för Atletico Madrids forward Julian Alvarez.

Argentinaren är, enligt sajten CaughtOffside, Arsenals prioritet i sommarens transferfönster och har intensifierat jakten på honom då flera klubbar vill göra ett försök.

Sajten uppger att Arsenal är redo att sälja Gabriel Jesus och Kai Havertz för att ha råd med Alvarez som sägs kosta 120 miljoner euro, vilket motsvarar nästan 1,3 miljarder kronor.

Alvarez kontrakt med Atletico Madrid sträcker sig till 2030.