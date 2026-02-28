Uppgifter: Arsenal spanar på italiensk talang

Arsenal har scoutat Atalantas Marco Palsetra, 20.

Det rapporterar transferjournalisten Nicolo Schira.

Foto: Alamy

Marco Palestra skrev A-lagskontrakt med Atalanta 2024. Den här säsongen är den 20-årige högerbacken utlånad till Cagliari.

Palestra har spelat i varje match i Serie A under säsongen och svarat för ett mål och fyra assist.

Nu rapporterar den italienska transferjournalisten Nicolo Schira att Premier League-ettan Arsenal har scoutat Palestra på plats. Atalanta, som äger italienaren, kräver 50 miljoner euro, eller 533 miljoner kronor, för att släppa honom.

Palestras låneavtal med Cagliari sträcker sig över resten av säsongen.