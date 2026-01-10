Uppgifter: Arsenal visar intresse för Livramento

Arsenal ser ut att vara på jakt efter en ny högerback.

Enligt brittiska uppgifter följer klubben Tino Livramento, men en eventuell affär ser ut att dröja till sommaren.



Arsenal rapporteras överväga att förstärka backlinjen inför nästa säsong. Enligt den brittiska tidningen The Sun har Londonklubben riktat blickarna mot Newcastles högerback Tino Livramento, 23. Däremot ska klubben i nuläget inte planera någon affär under vinterfönstret, utan i stället sikta på sommaren.

Det är dock hård konkurrens om Livramento. Uppgifter gör gällande att även Manchester City följer spelaren och kan komma att utmana Arsenal i jakten. Newcastle sägs värdera högerbacken till omkring 60 miljoner pund, motsvarande drygt 740 miljoner kronor.

Livramento anslöt till Newcastle från Southampton sommaren 2023.

Sedan dess har han noterats för ett mål och tre assist på totalt 98 matcher i klubbens färger.