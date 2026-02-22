Uppgifter: Aston Villa jagar Douglas Luiz

Douglas Luiz, 27, kan köpas av Aston Villa.

Det uppger transferexperten Nicolo Schira.

Foto: Bildbyrån

Under januari lånade Juventus ut Douglas Luiz till Aston Villa. Men 27-åringen lär inte återvända till Juventus. Enligt transferexperten Nicolo Schira har Aston Villa för stunden en avsikt om att aktivera en utköpsklausul och köpa loss mittfältaren efter säsongen.

Priset för 27-åringen rapporteras vara 25 miljoner euro (265 miljoner kronor) plus bonusar