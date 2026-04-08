Uppgifter: Atalanta förlänger med offensiv talang

Ibrahima Camara stannar i Atalanta.

17-åringen har skrivit ett nytt avtal till 2028.

Det rapporterar transferjournalisten Nicolo Schira.

Den italienska yttern Ibrahima Camara har gjort succé i Atalantas U18-lag. 17-åringen har svarat för sex mål och en assist på 28 matcher den här säsongen och klubben har imponerats.

Den italienska transferjournalisten Nicolo Schira rapporterar att Camara har kritat på ett nytt avtal med Atalanta. Det nya kontraktet sträcker sig till 2028.

Camara har ännu inte gjort något framträdanden i Atalantas A-lag.