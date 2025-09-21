Uppgifter: Atletico Madrid förbereder bud på georgisk ytter

Cadiz-förvärvet Iuri Tabatadze har gjort succé i Spanien.

Framöver kan det bli en flytt till en av de inhemska storklubbarna.

Atletico Madrid uppges nämligen förbereda ett bud.

Foto: Alamy

Cadiz plockade in Iuri Tabatadze denna sommar och den georgiske yttern har imponerat stort sedan han anslöt.

Totalt står han hittills noterad för tre mål på tre matcher i den spanska klubben och nu är frågan hur länge Cadiz kommer få behålla honom.

Redan nu kommer nämligen rapporter om intresse från större klubbar.

Spanska Fichajes rapporterar nämligen nu att Atletico Madrid är intresserade av 25-åringen.

Den spanska storklubben sägs till och med förbereda att bud på georgiern.

Utöver Atletico Madrid så ska det även finnas intresse från Villarreal och Sevilla.