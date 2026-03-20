Uppgifter: Atlético Madrid ute efter succéanfallaren

Igor Thiago gör succé med Brentford i Premier League.

Det har fått Atletico Madrid att få upp ögonen för honom.

Det rapporterar spanska Fichajes.

Det var under sommaren 2024 som Igor Thiago, 24, skrev på för Brentford och lämnade Club Brügge.

Under årets säsong har den brasilianska anfallaren gjort succé med sina 19 mål i Premier League, vilket har fått andra klubbar att få upp ögonen för honom.

En av dessa finns i La Liga och heter Atletico Madrid. Enligt spanska Fichajes överväger Madrid-klubben att värva 24-åringen inför nästa säsong då man har identifierat honom som en möjlig värvning.

Vad gäller Brentfords krav när det kommer till pengar väntas de vilja ha omkring 50 miljoner euro, vilket motsvarar 541 miljoner kronor.

Om Atlético Madrid är beredda att möta PL-klubbens krav eller inte framgår inte av uppgifterna.