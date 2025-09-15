Uppgifter: Barça och Arsenal jagar Stiller

Angelo Stiller är eftertraktad.

Arsenal och Barcelona uppges utmana om mittfältaren.

Det rapporterar tyska Bild.

Foto: Bildbyrån

Angelo Stiller ser ut att kunna göra en flytt från Stuttgart i sommar.

Enligt den tyska tidningen Bild har Stiller intresse på sig från flera av Europas största klubbar. Bild rapporterar att Barcelonas tränare Hansi Flick ser mittfältaren som en perfekt komplementspelare till Frenkie De Jong och Marc Casado.

Där till finns det intresse från Premier League, närmare bestämt Arsenal.

Enligt Bild ligger Stillers utköpsklausl på 37,5 miljoner euro, vilket motsvarar cirka 409 miljoner kronor.

Angelo Stillers kontrakt med Stuttgart löper ut sommaren 2028.