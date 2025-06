Uppgifter: Barcelona presenterar nyförvärv imorgon

Joan Garcia har länge gjorts aktuell för en flytt till FC Barcelona.

Nu ser målvakten ut att bli klar för katalanerna inom kort.

Enligt Gerard Romero på plattformen X presenteras 24-åringen under onsdagen.

Joan García har stått för en fantastisk säsong i Espanyol, vilket har fått flera större klubbar att få upp ögonen för målvakten.

För nära en vecka sedan såg också García ut att vara nära en flytt, även om den inte är speciellt lång.

Fabrizio Romano uppgav nämligen att FC Barcelona och burväktaren är överens om en övergång samt att utköpsklausulen på 25 miljoner euro kommer att aktiveras. Affären uppgavs då vara så gott som klar.

Nu ser den ut att vara allt närmre. Under måndagskvällen skriver Gerard Romero, som är pressansvarig för Kings League-klubben Jijantes FC, att burväktaren kommer att presenteras av Barcelona under onsdagen för att senare iklä sig tröjan för första gången under torsdagen.

I Espanyol har García spelat 67 matcher i vilka han har hållit nollan vid 21 tillfällen.

