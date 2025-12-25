Uppgifter: Barcelona vill behålla Marcus Rashford



Marcus Rashford har imponerat under utlåningen till Barcelona.

Den spanska storklubben jobbar på att behålla 28-åringen.

Foto: Bildbyrån



Marcus Rashford, 28, anslöt till Barcelona på lån från Manchester United i somras. Avtalet löper ut efter säsongen, men enligt Marca vill Barcelona behålla stjärnan även därefter.

”Barcelona arbetar redan med att behålla Marcus Rashford. Det är en prioritet för Hansi Flick”, skriver Marca-journalisten Matteo Moretto på X.

Rashford har spelat 24 matcher i Barça-tröjan den här säsongen och stått för sju mål och elva assist. Tidigare i våras var han utlånad till Aston Villa, där han noterades för 17 matcher.

Totalt har Rashford spelat 426 matcher för Manchester United, där han gjort 138 mål och 78 assist, och tillhör fortfarande klubben som fostrade honom.