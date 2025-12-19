Uppgifter: Barcelona vill värva talangen Jesse Bisiwu

Barcelona vill värva 17-åriga Jesse Bisiwu.

Det uppger transfer-journalisten Sacha Tavolieri.

Foto: Bildbyrån

Barcelona vill enligt uppgifter från transfer-journalisten Sacha Tavolieri, värva 17-åriga talangen Jesse Bisiwu från Club Brügge.

Enligt uppgifterna ska Barcelona ha haft ett möte med Bisiwu med målet om att få till en övergång till sommaren.

Club Brügge sägs vilja ha kvar sin 17-åriga talang.