Uppgifter: Bayern München jagar Marc Guehi

Marc Guehis flytt till Liverpool sprack.

Nu sneglar Bayern München på Crystal Palace-mittbacken.

Det rapporterar Mirror.

Det såg länge ut att bli en flytt till Liverpool för Marc Guehi men under sommarfönstrets deadline day stod det klart att det inte blir någon affär. Sedan Crystal Palace blåste av övergången är det flera europeiska toppklubbar som uppges visa intresse för Guehi

Nu rapporterar brittiska Mirror att en av klubbarna som har av Crystal Palace-mittbacken på sin önskelista är tyska Bayern München.

Enligt tidningen är de tyska jätten sugen på att värva honom nästa sommar då hans kontrakt med Londonklubben löper ut.

Den här säsongen har Guehi hittills startat alla tre Premier Leauge-matcher och där till gjort ett mål.