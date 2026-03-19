Uppgifter: Bayern-stjärnan lämnar inte för spel i Real Madrid

Michael Olise har stått för en alldeles utmärkt säsong med Bayern München.

Trots det kommer han inte att lämna den tyska giganten, enligt TalkSport.

Detta trots rykten om en flytt till Real Madrid.

Foto: Bildbyrån

Under årets säsong har fransmannen Michael Olise gjort hela 15 mål och 27 assist på 38 matcher för sitt Bayern München.

Därför är det inte konstigt att andra gigantklubbar rycker i 24-åringen.

Enligt tidigare uppgifter har bland annat Real Madrid och Liverpool fått upp ögonen för yttern och övervägt en värvning under sommarens transferfönster.

Någon sådan kommer det dock inte att bli, om man får tro brittiska TalkSport. De skriver att Olise förväntas att stanna i Bayern München under sommaren trots ryktena om en flytt.

Den franska landslagsmannens avtal med Bayern München sträcker sig fram till sommaren 2029.