Uppgifter: Benitez erbjuds ta över Italien

Luciano Spalletti har lämnat som förbundskapten för Italien.

Nu kan Rafa Benitez ta över rollen.

Det rapporterar italienska transferjournalisten Nicolo Schira.

Luciano Spalletti bekräftade att han lämnar som förbundskapten för Italien efter nederlaget mot Norge.

Efter att italienaren avgick ryktades det först om att Romas tränare Claudio Ranieri skulle ta över ”Azzurri”. Ranieri gick senare ut och bekräftade att han stannar i Serie A-klubben.

Nu rapporterar transferjournalisten Nicolo Schira att Rafa Benitez har erbjudits, av en mellanhand, att ta över det italienska landslaget.

Rafa #Benitez has been offered to Figc by an intermediary for the Italy National Team’s coach role. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 11, 2025